Eerste Culturele Diversiteit Award Tienen Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

09u36 3 Tienen Op zaterdag 26 oktober wordt voor het eerst in de stad Tienen de Culturele Diversiteit Award uitgereikt. Dit initiatief huldigt Tienenaars die zich engageren voor een divers, participatief, solidair en respectvol Tienen.

Er worden in totaal vijf awards uitgereikt waarvan de winnaars, maar ook de genomineerden in de bloemetjes worden gezet. “Op deze manier maken we kennis met een 25-tal Tienenaars die op een positieve manier de culturele diversiteit in onze stad erkennen en waarderen, doordat ze open staan en ruimte bieden voor verschillende ervaringen, verhalen, talen, culturen en godsdiensten”, klinkt het bij de organisatoren, Afrika in Tienen CATI TAGE vzw in samenwerking met Voschod vzw en Tiense Wereldvrouwen vzw.

“Aan het einde van deze avond kennen we de genomineerden en de winnaars van de awards voor een Tienenaar, een Tienenaar van een etnische minderheid, een Tiense zaak, organisatie of bedrijf, een stadsdienst of project en een jongere van een etnisch minderheid, die zich allemaal bijzonder inzetten voor een divers, participatief, solidair en respectvol Tienen. De awards worden uitgereikt om 18.30 uur in het ontmoetingscentrum De Schakel. Toegang is gratis. Wie graag van de maaltijd, aan 10 euro, wil genieten kan hiervoor reserveren via catitagetienen@gmail.com, liefst voor 20 oktober.