Een op zeven leerlingen van Atheneum Tienen blijft weg van schoolbanken, reisgenoot van besmette leerling test negatief Vanessa Dekeyzer

04 maart 2020

10u18 11 Tienen De cijfers zijn geteld en 120 van de 830 leerlingen bleken na afloop van het eerste lesuur op woensdag afwezig te zijn in het GO! Atheneum van Tienen. De leerkrachten waren wel allemaal op post, zodat de lessen gewoon plaatsvonden.

“Aanvankelijk hadden we gedacht dat er niet zoveel leerlingen zouden thuisblijven maar 120 op 830 is wel relatief veel”, zegt Bart Diliën van Scholengroep Huis 11. “Op een normale schooldag ligt het normale aantal afwezigen op een school van die schaal op ongeveer 25 à 30. We snappen de ongerustheid, maar we doen als school, in samenspraak met andere scholen en de stad, alles wat we kunnen. De communicatie is heel open gebeurd en we blijven inzetten op sensibilisering. Maar het is een illusie dat je iedereen kan overtuigen.”

De afwezigen die een doktersbriefje hebben, zijn perfect in orde. Diegenen, die vandaag niet op school zijn omwille van angst voor besmetting, zijn volgens het schoolreglement ongewettigd afwezig. “We begrijpen uiteraard de situatie en bekijken hoe we daarmee omgaan. Maar we volgens de visie van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat collectieve maatregelen, zoals de sluiting van een school, niet aan de orde is”, klinkt het bij de Scholengroep.

Woordvoerder Bart Diliën wist meteen ook te vertellen dat een eerste resultaat binnen was van de testen van de reisgenoten van de besmette scholier. Die bleek negatief te zijn. “Dat is relatief goed nieuws. De arts heeft ondanks het negatief resultaat wel aangeraden om twee weken thuis te blijven.”