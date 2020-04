Een nieuwe showroom openen... dat kan ook virtueel, bewijst men bij Design Peeters Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

13u25 5 Tienen “Het is zover. We kunnen eindelijk onze nieuwe showroom aan jou laten zien”, zeggen Steven Vanhoegaerden en Claudine Casier, zaakvoerders van Design Peeters en Sliding Glass, op Facebook. Al gebeurt de opening wel virtueel, gezien de coronacrisis.

“Als ondernemer krijg je soms zware klappen, ook wij nu in deze coronatijden. Maar onder het motto ‘never waste a good crisis’ zijn wij gemotiveerd blijven doorwerken aan onze nieuwe showroom”, aldus Steven en Claudine. “De opening was voorzien rond 27 maart, maar uitstel is geen afstel en vanavond is het zover.”

Steven en Claudine openen hun showroom virtueel via live streaming. “Daarmee willen we tonen dat we ons niet laten doen, moeten doorgaan en vooruitkijken naar de tijd die komt. Een tijd waar lokaal ondernemen, onze buurman (-vrouw), onze eigen stad, het ‘gewoon’ buitenleven en onze thuis een veel belangrijkere rol zal gaan spelen dan een paar weken geleden. We zijn waarschijnlijk de enige onderneming in de regio die nu in volle crisis een showroom opent, maar we willen daarmee vooral aan onze mede-ondernemers het signaal geven dat ze vooruit moeten kijken en andere creatieve flexibele manieren kunnen ontdekken om te verkopen of ondernemen. Want wij zijn er alvast zeker van dat ook de klant de komende jaren zal veranderen.”

Kijk vanavond om 18.30 uur mee via onze livestream op Facebook. “En zet al een flesje koud, dan kunnen we samen klinken!”