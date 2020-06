Eén dag asfalteringswerken Aandorenstraat Kristien Bollen

22 juni 2020

16u37 0 Tienen Het Agentschap Wegen en Verkeer voert donderdag 25 juni asfalteringswerken uit aan de Aandorenstraat (N3) in Tienen, over een afstand van 300g.

Op de Aandorenstraat (N3) in Tienen, tussen het kruispunt met de Fabriekstraat en de Molenstraat en het kruispunt met de Keistraat, wordt het asfalt vernieuwd. Er wordt ook nieuwe wegmarkering aangebracht. De aannemer werkt in één dag de gehele werfzone over een afstand van 300 meter af, waardoor er een volledig parkeerverbod geldt. De aannemer houdt ook vrijdag 26 juni als mogelijke optie in de planning, indien het donderdag zou regenen.

Parkeerverbod

Er geldt een parkeerverbod over de volledige werfzone voor één dag. Wegen en Verkeer vraagt omwonenden om op voorhand hun wagen buiten de werfzone te parkeren zodat er vlot en veilig gewerkt kan worden. Aankondigingsborden en parkeerverbodsborden worden tijdig aan de werfzone geplaatst en geven aan op welke dag het parkeerverbod geldt.

Tijdens de werken is de Aandorenstraat tussen de Fabriekstraat en Keistraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds langs de werfzone fietsen en wandelen. Doorgaand autoverkeer volgt een omleiding vanaf het kruispunt van de Aandorenstraat met de Beauduinstraat. Zij volgen de omleiding via de Vinckenboschvest en de Invalsweg (N29). Daarna rijden zij via de zuidelijke/oostelijke ring rond Tienen (R27) naar de rotonde ter hoogte van de carpoolparking van Hakendover. Zij rijden verder via de Sint-Truidensesteenweg (N3).