Economie zit in de lift Food Port moet meer zichtbaarheid krijgen Christian Hennuy

01 juni 2019

12u09 0

De economie doet het goed in Tienen en met de mogelijkheid tot uitbreiding van het industrieterrein Soldatenveld met 45 ha, heeft de suikerstad een groot voordeel op andere provinciesteden. “Door de manier waarop we samenwerken in community met mensen van de industrie en het stadsbestuur, zullen we nog vooruitgang boeken. Elk bedrijf dat hier toekomt wordt opgevangen. De Food Port is het kloppende economische hart, maar de zichtbaarheid ervan moet opgedreven worden”, aldus Walter Kestens, voorzitter van VOKA regio Zuid-Hageland.

De Food Port aan de Feed Food Health site is een moderne infrastructuur voor opstartende bedrijven. “De bedoeling is meer dan ooit dat de Food Port het centrum van de economie wordt. Wekelijks zijn hier al een tweetal economische evenementen. Eén van de ideeën is er een lounge aan toe te voegen met een co-work ruimte en een flex-work ruimte, waar bezoekers en zakenmensen even kunnen verpozen en toch werken. Food Port is voor 50% bezet, maar dat wisselt en er moet steeds plaats zijn voor nieuwe bedrijven die daarna kunnen uitzwermen”, aldus Kestens. In de Food Port werken dagelijks 40 tot 50 mensen in een vijftal bedrijven, waarvan Nikisso een Japanse multinational in de gezondheidssfeer, Polytek, een engeneeringsbedrijf en Galuscent, een bedrijf voor ontwikkeling in de pluimveesector, de belangrijkste zijn.

Klassiekers bij de Tiense bedrijven zijn Tiense Suiker, Citrique, Affilips, TMS Industrial Services en Bosch. Daarnaast zijn er ook de ‘hidden champions’ als SES Vanderhave, Kim’s Chocolates, en Bebat, allemaal wereldspelers. “Op dit ogenblik is 80% van onze Feed Food Health site bezet. In september opent daar nog JODOCCO, ooit nog een spin off van de Citrique, uitgeweken naar Geldenaken, maar nu weer in Tienen. Nog in de site gaat MARMA starten een bedrijf voor ecologische en biologische producten en INTALLPY, een bedrijf voor brouwmateriaal en kaasfabrieken”, aldus Kestens.

“Het Bedrijvencentrum aan het station zit 100% vol, evenals MCB, het multifunctioneel centrum voor bedrijven aan de Esperantolaan. Op dit ogenblik loopt het project voor het businesspark ‘De Drie Tommen’, waar plaats is voor 40 bedrijven. De eerste fase is bijna klaar. In de volgende komt er nog een tweede gebouw. Voorlopig hebben we een viertal aanvragen van bedrijven. Dat is goed, maar het kan beter. In het Brusselse is dat beter gekend. Misschien schept de naam ‘Drie Tommen’ wel eens verwarring”, aldus schepen voor Werk en Economie Eddy Poffé (Open VLD). “We hebben al heel wat industrieterreinen aan Soldatenplein, Leeuwerik, Grijpen, Sint-Maurusweg, Bost Gallic, Lovensteen, Ambachenlaan, Sint-Truidensesteenweg, maar Tienen heeft, als één van de enige steden in Vlaams-Brabant, nog mogelijkheid om 45 ha te ontwikkelen aan het Soldatenveld. Door het project Noordelijke Ring werd dit tegengehouden, maar we gaan nu het industrieterrein ontwikkelen nog voor de start van de Noordelijke Ring. Voor die Ring is het wachten op Vlaamse centen”, besluit Poffé. Met het ondernemersloket, de uitbreiding van VOKA naar de regio, het Talentenplatform, de jobbeurs en werkplekleren, ziet de toekomst van het Tiense bedrijfsleven er goed uit.