E-biker zwaargewond bij aanrijding Kristien Bollen

30 juni 2019

15u45 0

Op het kruispunt van de sint katharinastraat met de Bostsestraat in Tienen gebeurde zaterdagavond rond 21.50 uur een zwaar verkeersongeval. Een wagen die uit de Sint Katharinastrat kwam en een fietser die in de Bostsestraat reed kwamen met elkaar in aanrijding. De bestuurster van de wagen, de 53-jarige M.J. uit Tienen, was net ervoor nog gestopt om te kijken of er geen verkeer aankwam maar merkte de fietser dus te laat op. De man die met de elektrische fiets reed, de 56-jarige P.W. uit Tienen raakte zwaargewond. De bestuurster van de wagen probeerde nog de eerste zorgen toe te dienen aan het slachtoffer. De fietser werd zwaargewond overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven. Politie bracht het Leuvense parket op de hoogte van de feiten, die stelde een verkeersdeskundige en het technisch labo aan om de juiste oorzaak en omstandigheden ter plaatse verder te onderzoeken.