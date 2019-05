Duikteam van de brandweer haalt zeemijn uit water van het Vianderdomein Vanessa Dekeyzer

23 mei 2019

11u48 8 Tienen Het was een bijzonder zicht vanochtend in het Vianderdomein, waar het duikersteam van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant een bijzondere opdracht stond te wachten. Een van de twee zeemijnen, een geschenk van de Duikers-Ontmijners aan de stad, was om onverklaarbare reden in het water gesukkeld.

Eind april 2017 kregen twee ‘MK XVII’ mijnen uit de Tweede Wereldoorlog na exact 20 jaar een ereplaats op het Vianderdomein. De twee tuigen werden in 1997 via de Nelson Sweepers, de oud-gedienden van de Zeemacht, naar de Viander gehaald, maar verdwenen een zevental jaar geleden van het domein en kwamen in het stadsmagazijn te liggen. Tienen is peterstad van de Duikers-Ontmijners en vanuit het bestuur wilde men deze mijnen toch weer de eer geven die ze verdienden. En zo stonden deze van oorsprong Britse contactmijnen, die in WO II beschikten over een lading tot 227 kilogram springstof, sinds twee jaar opnieuw te blinken in het Vianderdomein.

Per ongeluk of met opzet?

“Enige tijd geleden echter merkten we op dat een van de twee mijnen verdwenen was”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Ofwel was die gestolen ofwel was die in het water gevallen, per ongeluk of met opzet. Aangezien het duikteam van de brandweer regelmatig oefeningen doet, vroegen we om eens een oefening te doen in het Vianderdomein om te kijken of de zeemijn gelokaliseerd kon worden.”

Binnen de twee minuten was de mijn gelokaliseerd Rudi Saboo

“We zijn graag op die vraag in gegaan”, zegt brandweerkapitein Rudi Saboo. “Het was de eerste keer dat we in het Vianderdomein zouden oefenen. Het is altijd wel fijn om een andere omgeving te hebben.” Het team ging vanochtend meteen aan de slag en binnen de twee minuten was de zee mijn gelokaliseerd. “Qua gewicht is dit object niet meteen zo zwaar, de mijn is uiteraard ontmanteld in het verleden, maar door de gaten aan de onderzijde van de mijn, had die zich toch met water kunnen vullen, wat het toch moeilijker maakt om deze enkel met mankracht uit het water te halen.”

Verankeren

En dus kwam de technisch uitvoerende dienst van de stad met de kraan langs om hulp te bieden. Zo kon de mijn al snel opgevist worden en terug op haar vertrouwde plaats opgesteld worden. “We gaan wel kijken of we deze niet beter kunnen verankeren, want het is perfect mogelijk dat die bij hevige wind gewoon in het water gerold is”, aldus Katrien Partyka. “We zijn alvast blij dat de mijn weer boven water is gekomen (lacht).”