Drums Alive in Oud-College

08 juni 2019

Op dinsdag 11 juni van 20 tot 22 uur is er in het Oud College, aan de Broekstraat 31 in Tienen ‘Drums Alive’. Het uit de States overgewaaide ‘Drums Alive’ is een groepsfitnessles waarbij je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt. Naarmate de les vordert, wordt de intensiteit en de snelheid van de oefeningen opgevoerd. Zo verbrand je heel wat calorieën, oefen je allerhande spieren en verbeter je ook nog de coördinatie tussen ogen, armen en benen. Drums Alive is zowel geschikt voor kinderen als voor volwassenen van elke leeftijd, man of vrouw, ervaren sporter of beginner. Deelname 3 euro.