Drugsdealer betrapt met zes kilo wiet: twee jaar cel Kim Aerts

14 februari 2020

14u42 0 Tienen Een drugsdealer uit Tienen is veroordeeld tot twee jaar cel. David M. werd vervolgd voor het bezit en invoer van cannabis uit Nederland. Twee jaar geleden werd hij tijdens zijn terugrit met zes kilo wiet in zijn auto gearresteerd.

David M. werd op 21 januari in het Antwerpse schoten geklist met 5,94 kilogram marihuana in zijn wagen, ter waarde van 29.700 euro. M. verplaatste zich in een huurwagen, maar toen de politie hem wilde controleren sloeg hij op de vlucht. Hij lapte daarbij heel wat verkeersregels aan zijn laars. M. reed in de tegengestelde rijrichting en ramde een politievoertuig. Toen hij de controle over het stuur verloor, kon de man worden ingerekend. Tijdens de Gentse Feesten in de zomer van 2017 werd hij betrapt met een wapen in zijn auto. Hij kon geen zinnige uitleg geven voor de metalen staaf met haakvormig uiteinde. Enkele maanden later werd hij tijdens een verkeerscontrole in Tienen tegengehouden en bleek er cannabis onder de vloermat van de auto verstopt te zitten. Bij een huiszoeking werd nog meer cannabis en hasj gevonden. M. daagde niet op in de rechtbank en kreeg bij verstek twee jaar effectieve gevangenisstraf. De geldboete van 8.000 euro is eveneens effectief.