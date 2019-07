Drugrunners lopen tegen de lamp Kristien Bollen

08 juli 2019

De politie van zone Getevallei heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een verkeerscontrole gehouden op de Sint-Truidensesteenweg in Tienen. Rond 2.20 uur hield de politie een auto met Nederlandse nummerplaten tegen. In de auto zaten twee Nederlanders van 19 en 22 jaar. De twee konden geen geloofwaardige reden geven voor hun aanwezigheid in Tienen op dat nachtelijke uur. De politie fouilleerde hen en vond in de broekzak van de passagier 2.250 euro. De bestuurder had nog eens 180 euro bij. In de auto lagen drie gebruikershoeveelheden hasj en een plastic folie met bruinkleurige korrels. Er lagen ook vijf gsm-toestellen in de wagen. Zowel de kentekenplaat van de auto als de twee inzittenden waren bekend bij de politie voor verdachte handelingen en drugshandel. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen de twee mannen op verdenking van bezit, invoer en handel van drugs. Ze mochten na verhoor bij de politie beschikken in afwachting van het verdere onderzoek.