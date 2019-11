Dronken man tracht wijn te stelen en bedreigt winkelier Kristien Bollen

19 november 2019

18u00 3

In de Carrefour aan de Albertvest in Tienen betrapte personeel maandagnamiddag rond 15.40 uur een man die probeerde de winkel te verlaten met een fles wijn zonder hiervoor te betalen. De winkeldetectieve hield de verdachte staande. Helaas was dat niet volledig naar de wens van de verdachte waarop die uithaalde om met de fles wijn op het hoofd van de winkeldetectieve te slaan. De gealarmeerde politie nam de verdachte, een 38-jarige man die duidelijk onder invloed van alcohol verkeerde, mee naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.