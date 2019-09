Drie zussen veroveren zevende jaar zorgkundige Kristien Bollen

02 september 2019

In het Piso in Tienen zijn vandaag drie zussen tegelijk begonnen aan hun zevende jaar zorgkundige. De klas bestaat welgeteld uit vijf leerlingen, waarvan dus drie zussen. Tamila Dzhamaldayeva (23) studeerde drie jaar geleden al af in het Piso. Petimat Zakriyeva (22) twee jaar geleden en Iman Zakriyeva (18) vorig schooljaar. Het trio besloot om dit schooljaar samen het zevende vervolmakingsjaar aan te vangen.

“Wij willen later aan de slag in een verzorgingstehuis. De mensen zijn je dankbaar om de hulp die je hen geeft. Anderzijds krijg je een pak levensverhalen te horen. Ook de combinatie van les volgen (twee dagen de week) en werken (drie dagen, het zogenaamde duaal leren, tegen een kleine vergoeding lijkt ons ideaal. Ook Jolien Noë en Seppe Martens volgen dit jaar dezelfde opleiding.