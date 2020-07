Drie mannen niet akkoord met vier jaar cel voor schuldig verzuim bij drugsdode Kim Aerts

10u50 1 Tienen Drie mannen hebben beroep aangetekend tegen hun celstraf die ze kregen voor schuldig verzuim bij een drugsdode in Tienen. Vier mannen - waaronder het broer van het slachtoffer - en een vrouw kregen vier jaar cel.

De 32-jarige Cedric S. uit Tienen stierf op 3 juni 2018 na een nacht vol drank en drugs. De jonge vader blies zijn laatste adem uit in het huis van Donald J. (41) in Tienen. Kevin S., broer van het slachtoffer, was toen al terug op café, maar hij kreeg eveneens vier jaar cel voor het schuldig verzuim. Hij tekende alsnog geen beroep aan, net als Tina B. uit Leuven, die er die avond ook bij was. De broers Rudolf en Lukas G. en de veertiger deden dat wel. Zij grepen volgens de rechtbank die avond niet in toen hun vriend in de problemen kwam en niet meer wakker werd uit zijn roes. Als het beroep ontvankelijk wordt verklaard, wordt het proces overgedaan voor het hof van beroep in Brussel.