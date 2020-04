Door brand getroffen café-uitbaters krijgen steun van collega’s. “Zo’n solidariteit in deze moeilijke periode is hartverwarmend!” Vanessa Dekeyzer

14u18 0 Tienen De horeca krijgt vandaag rake klappen als gevolg van het coronavirus. Maar ondanks de ongetwijfeld grote verliezen tonen 23 uitbaters, leden van de horeca regio Tienen, toch nog hun groot hart voor een ander. Zo zamelden ze 1.150 euro in voor Anne en Nico, die enkele weken getroffen werden door brand in hun café De Wolmet.

Op 15 april brak een brand uit in de woning op de Wolmarkt net boven café De Wolmet. Niemand geraakte gewond, maar de woning werd onbewoonbaar verklaard. Anne, Nico en Gitte moesten dus op zoek naar een tijdelijk alternatief onderkomen. Het gezin werd meteen massaal gesteund door tal van mensen, onder meer via de Facebookgroep ‘Inzamelactie café De Wolmet’.

En ook vanuit de horeca komt er nu steun voor de collega’s. Dat terwijl het voor de meeste uitbaters bittere tijden zijn. “In de messenger-horecagroep is onmiddellijk uit solidariteit het initiatief gekomen om geld in te zamelen voor Anne en Nico. Niemand wil zoiets meemaken natuurlijk. Maar liefst 23 mensen uit deze groep hebben meteen 50 euro uitgelegd, zodat we aan het mooie bedrag van 1.150 euro gekomen zijn”, zegt Werner Goethuys, die samen met Steve Bottin van Grand-Mère de centjes ging overhandigen aan Nico in naam van de zaakvoerders van Al Parma, Primavera, Marktcafé, Kopenhagen, The Chef, ’t Molenhuys, Grenadier, ’t Hoekske, Gambrinus, Tothai, De Plek, Stek, Theatercafé, Bar Rolin, Grietmuil, Dragon Roast, Kouterhof, frituur Bost, De Refugie, Godison en Christian Herbots.

Waterschade

“We zijn aangenaam verrast door de emotionele en financiële steun die we al kregen”, zeggen Nico en Anne. “De solidariteit tussen de Tienenaars en de Tiense horeca-uitbaters is hartverwarmend. We willen zeker ook nog Bistro Vitalie, Argo en Liesbeth Pittomvils van de lingeriezaak in de Spiegelstraat graag bedanken voor hun hulp bij nieuwe kledij.”

“Het zal tijd en energie kosten om de wederopbouw van onze woning tot een goed einde te brengen, maar we blijven niet bij de pakken zitten”, zeggen Anne en Nico vastberaden. “Gelukkig is het café gevrijwaard van ernstige schade. Er was enkel waterschade, maar we hebben alles leeggemaakt en opgekuist, zodat we na de coronacrisis terug kunnen openen. Ik hoop dan ook, niet alleen voor mezelf, maar voor al onze collega’s, dat we snel weer aan de slag kunnen.”