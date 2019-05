Domino’s Pizza opent eerste winkel in Tienen vdt

25 mei 2019

11u53 0 Tienen De bekende pizzaketen Domino’s pizza, opent op dinsdag 28 mei de deuren van een nieuwe winkel in Tienen. Dit is de 77ste vestiging van de keten in België. Domino’s Pizza is gevestigd aan de Grote Markt 25 en biedt zo’n 35 zitplaatsen.

De franchisenemer van de vestiging in Tienen is Yassin Islam. Het is de zesde vestiging voor de ambitieuze franchisenemer die ook vestigingen heeft in Leuven, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Yassin is in 2008 begonnen als bezorger en is zo doorgegroeid van manager tot franchisenemer. “Ik zit vol ambitie en kijk er naar uit om de inwoners van Tienen kennis te laten maken met onze pizza’s. Wij maken gebruik van 100 procent vers deeg en verse ingrediënten. Bovendien maken we de pizza’s pas op het moment van bestellen. We hebben 24 pizza’s op het menu staan. Met de pizzachef kunnen pizzaliefhebbers online zelf ingrediënten aanpassen of toevoegen. Zo kun je zelf je ideale pizza samenstellen.”

De zaak is van zondag tot en met donderdag geopend van 11 tot 22 uur en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 23 uur. Van 3 tot en met 16 juni geldt er een speciale openingsactie. In deze twee weken kosten alle ‘regular’ pizza’s 4,50 euro bij afhalen.

Voor meer informatie over de openingstijden, acties en bestellingen kan je terecht op www.dominos.be.