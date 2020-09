Dokters brengen boek uit rond migraine DDH

11 september 2020

17u41 0 Tienen Dr. Govaerts van het RZ in Tienen heeft vrijdag een boek voorgesteld dat ze samen met collega’s Adinda De Pauw (AZ Damiaan) en Annick Verstappen (GZA) schreef over migraine. Volgens haar hebben heel veel mensen een compleet fout beeld van de ziekte en is er weinig begrip voor in de samenleving.

Dr. Govaerts ziet in haar praktijk veel mensen die klachten hebben over migraine en wilde daarom een boek schrijven om de problematiek te duiden. “Veel mensen hebben hoofdpijn en andere migraineklachten maar begrijpen de achtergrond niet, daar wilden we iets aan veranderen.”

De dokter hoopt met het boek mensen inzicht te geven in de ziekte en hen te doen begrijpen wat ze kunnen eraan kunnen doen. “Eigenlijk is migraine een - vaak aangeboren - overgevoeligheid aan prikkels waarbij de hersenen die onvoldoende filteren. Dit brengt allerlei processen op gang die niet alleen hoofdpijn maar bijvoorbeeld ook emotionele verandering teweegbrengen, net als vermoeidheid en prikkelbaarheid”, zegt Govaerts. “Eens je beseft wat bij jou de trigger is, kan je daar iets aan doen.”

10 tot 15% mensen hebben last van migraine

Met het boek wilde ze vooral mensen wijzen op het feit dat er de ziekte kan verholpen worden en je niet noodzakelijk een hele dag in bed hoeft te liggen. “Je kan perfect leren wat migraine bij jou triggert en daar iets aan doen. Dat kan een glas rode wijn zijn voor het slapen gaan of gewoon te weinig slaap. In het boek bespreken we de mogelijkheden en bieden we oplossingen.”

Volgens haar heeft zo’n 10 tot 15% van de mensen er last van maar kunnen kleine ingrepen dus zeker helpen. “Sporten helpt sowieso. Anderzijds als je er gevoelig voor bent, zal het nooit helemaal verdwijnen. Je kan wel een aantal preventieve maatregelen nemen en die behandelen we in ons boek. We leren elke dag uit elk nieuw concreet geval.”

Het boek is verkrijgbaar via de klassieke boekhandels zoals De Standaard, Fnac en de tradiitonele online winkels.