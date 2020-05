DJ Voltage speelt professionele live set vanuit z’n kot Vanessa Dekeyzer

07 mei 2020

11u13 2 Tienen De jonge Tiense dj Voltage, ofwel Tibeau Reynaerts (21), trakteert zijn fans vrijdagnamiddag op een online live set. “Ik wil hen toch iets geven, aangezien ze mij de komende zomer niet of weinig kunnen zien optreden.”

De zomer zou druk worden voor dj Voltage, maar het coronavirus besliste daar anders over. “Door het wegvallen van de live optredens, vroegen heel wat fans om een live set. Ik vond dat een goed idee, maar wilde daarbij niet over één nacht ijs gaan. Het moest professioneel aangepakt worden.”

En dus schakelde dj Voltage de hulp in van L&L Entertainment, een firma die zorgt voor licht, geluid en podiums op heel wat festivals, onder meer Tomorrowland. “We hebben iets bangelijks in elkaar gestoken: Quarantine Next Level. Hopelijk gaan veel mensen verschieten”, aldus de dj.

Je kan de set online volgen vanaf 14 uur via de Facebookpagina van dj Voltage.