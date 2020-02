DJ AMARI en MEDS imponeren met hun nieuwe singles Vanessa Dekeyzer

12 februari 2020

09u04 0 Tienen Zowel DJ AMARI uit Zoutleeuw als de Tiense zangeres MEDS hebben een nieuwe single op de markt. Beide dames zetten het Hageland mooi op de kaart in muzikaal Vlaanderen en daarbuiten.

‘Sativa’, zo heet de nieuwe single van de Tiense getalenteerde R&B-Trap/Soul zangeres Melanie De Saedeleer ofwel MEDS. Haar allereerste single ‘Another Lady’ kwam uit in 2018, gevolgd door ‘How Do I Know’ in 2019. Ze speelde al het voorprogramma van onder andere FATIMA, TSAR B en Macy Gray, ze stond onlangs op ESNS, Suikerrock en ze gaf tal van try-outs over heel Vlaanderen. Sativa is de eerste single van haar nieuwe EP die in april uitkomt.

DJ AMARI ofwel Tamara Bosmans heeft zopas haar eerste single ‘Hands all over mine’ uitgebracht bij het label BIP Records. “Die wordt bijzonder goed onthaald”, zegt ze zelf. “Verschillende lokale radio’s draaien de single in hun playlist. Nu hopen dat ook de nationale radiozenders mijn single oppikken.” ‘Hands all over mine’ dook ook plots de Ultratop Dance Charts binnen. “Dat is natuurlijk top en onverwacht. Hopelijk kan deze nog wat stijgen.” Ook op Spotify doet de single het trouwens bijzonder goed met 100.000 streams. “Honderdduizend keer dat op de playbutton geklikt is en dat slechts in één maand. Dat is toch zot? En ook op ITunes sta ik in de bovenste helft van de Belgische top 50 te zweven.”