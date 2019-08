Dieven viseren metaal van bouwwerf Kristien Bollen

14 augustus 2019

Op een bouwwerf aan de Sint-Truidensesteenweg in Tienen stelde men dinsdagnamiddag rond 14.15 uur op dat dieven ingebroken hadden. De daders waren duidelijk uit op allerhande metaal. Uit meerdere appartementen op verschillende etages in aanbouw werden collectoren van gasinstallaties uitgebroken en gestolen. Ook de inox buizen van het systeem werden meegenomen. Vandaag stelde men op de werf vast dat de dieven ook de gewichten van de lift gestolen hadden; die werden echter aangetroffen in een kruiwagen verderop die ze achter gelaten hadden. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke metaaldieven.