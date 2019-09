Dieven stelen visgerief uit garage Kristien Bollen

02 september 2019

Bewoners van een huis in de Delportestraat in Tienen stelde zondagvoormiddag rond 9.50 uur vast dat dieven ingebroken hadden in de garage achteraan hun tuin. De daders forceerden het slot om binnen te raken en gingen aan de haal met visgerief waaronder twee hengels en staanders, een visstoel, een parasol en een curverbox. Van de daders ontbreekt momenteel elk spoor; de politie opende een onderzoek.