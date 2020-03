Dieven stelen tweewieler in stationsbuurt Kristien Bollen

18 maart 2020

20u34 0

In de Vierde Lancierslaan in Tienen stelde een man dinsdag rond 21.30 uur vast dat dieven zijn fiets gestolen hadden. De man had zijn fiets achter gelaten in een stalling in de stationsbuurt. Het slachtoffer deed aangifte van de diefstal.