Dieven stelen kledij uit wassalon Kristien Bollen

02 juli 2019

18u44 4 Tienen Een 32-jarige man uit Tienen stelde gisteravond rond 20.30 uur vast dat dieven zijn kledij gestolen hadden.

De man had even voordien een volledige machine gevuld met kledij in het wassalon in de Leuvensestraat in Tienen. Toen hij wat later zijn fris gewassen kledij wilde gaan ophalen, merkte hij dat dieven die leeggemaakt hadden. De man deed hiervan aangifte bij de politie.