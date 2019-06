Dieven stelen gsm uit locker Kristien Bollen

18 juni 2019

16u15

In een bedrijf in de Pastorijstraat in Tienen stelde een werknemer maandagvoormiddag rond 11.15 uur vast dat zijn gsm uit zijn kastje in de kleedkamer gestolen was. De 23-jarige man uit Leuven deed aangifte van de diefstal bij politie.