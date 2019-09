Dieven stelen geld uit automaten car wash Kristien Bollen

In de car was De Blauwe Olifant aan de Leuvensesteenweg in Tienen stelde men zondagochtend rond 8.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Daders wisten een lokaal binnen te dringen en konden een jeton-automaat forceren; hieruit werd het geld gestolen. ook een drankenautomaat moest eraan geloven; ook hieruit werd het geld gestolen. Het technisch labo kwam ter plaatse voor de nodige sporenopname, politie speurt de mogelijke daders op.