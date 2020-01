Dieven stelen elektrische fiets uit garage Kristien Bollen

07 januari 2020

18u14 0

In de Bostsestraat in Tienen stelde de eigenaar maandagmiddag rond 12.50 uur vast dat een een elektrische damesfiets uit zijn garagebox verdwenen was. Mogelijk werd de garagebox niet slotvast achter gelaten waardoor dieven de tweewieler makkelijk konden stelen.