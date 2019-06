Dieven stelen cursus filosofie van Sofie, haar examen is volgende week: “Je moet je niet kenbaar maken, breng het boek gewoon terug” vdt

19 juni 2019

15u43 0 Tienen In het aardbeienkraam van Noëlla Cornu langs de Oplintersesteenweg heeft zich een vreemde diefstal voorgedaan. Onbekenden gingen aan de haal met een zak met daarin het leerboek filosofie van Sofie, Noëlla’s dochter. Noëlla doet een warme oproep aan de daders: “Breng alstublieft haar cursus terug.”

Sofie studeert criminologie aan de KULeuven. Ze zit nu volop in de examens. Volgende week heeft ze filosofie, maar voor dat examen kan ze momenteel niet studeren, want haar cursus en notities zijn gestolen. “Af en toe, wanneer het mooi weer is, komt Sofie tot bij mij in het kraam om hier wat op het gras te studeren. Dat deed ze ook vorige week. Haar cursus, samen met haar notities en samenvattingen, is toen hier in een plastic zak samen met nog wat spulletjes van mij zoals een boek, wat wafeltjes en zakdoeken, blijven liggen.”

Tussen zaterdagavond en maandagochtend werd de ketting aan het kraam losgemaakt door onbekenden. Zij gingen aan de haal met de plastic zak. “Iets geldelijk waardevols zat er niet meteen in, maar de cursus van Sofie is wel heel belangrijk voor haar”, zegt Noëlla. “Ik doe dus graag een oproep aan de daders om de spulletjes terug naar de chalet te brengen. Ze moeten zich niet kenbaar maken, als ze de cursus maar zo snel mogelijk terugbrengen. Dan kan Sofie haar examen filosofie volgende week dinsdag toch tot een goed einde brengen.”