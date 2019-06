Dieven slaan achtste maal toe in bouwbedrijf, verlies van ruim 10.000 euro Kristien Bollen

29 juni 2019

21u10 0 Tienen Bij Bouwmaterialen Lebegge aan de Hannuitsesteenweg in Goetsenhoven bij Tienen hebben dieven afgelopen nacht weerom eens toegeslagen. Reeds de achtste inbraak voor het bedrijf dat vrij afgelegen ligt. De daders doorzochten enkele burelen en gingen aan de haal met cash geld. De buit en de schade die ze toebrachten is voor de zaakvoerder een verlies van ruim 10.000 euro.

Voor Gunther Lebegge was het deze ochtend maar weer eens raar opkijken. “Toen ik deze ochtend de zaak binnen kwam zag ik dat het inbraakalarm ontregeld was en een lampje knipperde” zegt Gunther. “Geen goed teken... Het bureau bleek ook doorzocht.”

Daders nemen ladder van bedrijf

De dieven drongen het terrein van het bedrijf binnen via de een achterliggend veld. Op het terrein vonden de daders een geschikte ladder en plaatsten die tegen de zijgevel om bij een raam op het eerste verdiep te raken. dat sloegen ze deels in en forceerden het slot. “Op die manier wisten ze in de burelen van Lego Wall (het renovatie- en bouwbedrijf van Gunther) te betreden” zucht Gunther.

Alarm weten te omzeilen

Ondanks de vele veiligheidsmaatregelen die het bedrijf in de loop der jaren nam, wisten ditmaal de dieven op een of andere manier de hele alarminstallatie te omzeilen. “Aan de centrale was deze ochtend te merken dat er duidelijk een melding is geweest. Toch heeft niemand van ons een melding gekregen van de alarmcentrale en is ook de sirene niet af gegaan. Of er beelden geregistreerd zijn moeten we nog nagaan. Uit de eerste vaststellingen van de politie en het labo waren de daders minstens met drie, aangezien er drie vreemde schoeiselsporen in de burelen zijn aangetroffen.”

Alles doorzoeken voor cash geld

Eenmaal binnen en het alarm omzeild namen de daders duidelijk hun tijd. “Alle kasten en lades maakten ze open en werden doorzocht. Ieder mapje of doosje opengemaakt, kortom, de wanorde is enorm. De burelen zijn ondergebracht in mijn vorige woonst boven de zaak; zelfs het beddengoed en andere bekleding van het waterbed werd losgerukt...duidelijk op zoek naar geld. Wat ze ook wel vonden. Uit de burelen van Lego Wall maakten ze drieduizend euro buit. Eigenlijk geld van de verhuur van de verhuurwagens van Mols, waar we een agent van zijn. Dat geld is dus niet van ons en moeten we zelf betalen aan de firma Mols. Voor ons is dat dus al een verlies van 6.000 euro” vertelt Gunther.

Op zoek naar meer

Voor de dieven was die drieduizend euro blijkbaar niet voldoende. “De dieven maakten vervolgens een binnendeur stuk om de burelen van het bouwbedrijf op het gelijkvloers kunnen te bereiken. “Net als in de andere burelen doorzochten ze werkelijk alles. Voor ongeveer 1.500 euro aan wisselgeld konden ze nog bovenop buit maken. Gelukkig namen ze geen werkmateriaal of machines mee. Wat ze wél nog meenamen is het spaarvarken; voor de zoveelste maal.... Dat spaarvarken staat op de toonbank en traditiegetrouw maken we dit leeg net voor het bouwverlof en verdelen we met onze werknemers. Tja, dat was dus wel goedgevuld. De daders forceerden ook nog eens een raam in het bureel beneden om de vlucht te nemen. Die ramen zijn met een extra slot beveiligd, maar ook dat vernielden ze compleet.”

Niet eerste tegenslag

Voor Gunther Lebegge is dit al de achtste inbraak in het bedrijf. “Met het geld dat verdwenen is en de schade aan ramen en deuren die ze hebben toegebracht schat ik het verlies op een tienduizend euro” zegt Gunther Lebegge. Of al die inbraken op zich niet voldoende zijn; Gunther werd anderhalve maand geleden nog maar eens het slachtoffer van dieven. Toen braken ze in in zijn wagen.