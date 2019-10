Dieven proberen woning binnen te dringen via garagepoort Kristien Bollen

02 oktober 2019

19u45 0

In de Molenaarsweg in Hakendover bij Tienen stelden bewoners maandagnamiddag rond 17.15 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De garagepoort vertoonde duidelijke braaksporen, de dieven raakten evenwel de garage en aanpalende woning niet binnen.