Dieven forceren raam maar raken woning niet binnen Kristien Bollen

11 juni 2019

19u20 0

Bewoners van een huis in de Vissenakenstraat in Tienen stelde maandagmiddag rond 12.50 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. Een raam van het huis vertoonde duidelijke braaksporen, de daders raakten de woning echter niet binnen. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.