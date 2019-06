Dieven forceren raam en deur maar raken woning niet binnen Kristien Bollen

03 juni 2019

Bewoners van een huis in de Houtemstraat in Tienen stelden bij hun thuiskomst zondagnamiddag rond 17 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De daders konden de achterzijde van de woning bereiken via de tuin waarvan ze de omheining omplooiden. Achteraan het huis werd braak gepleegd op een deur en een raam maar de dieven raakten de woning niet binnen. De politie onderzoekt de zaak verder.