Dieven breken woning binnen via kelderraam Kristien Bollen

03 januari 2020

18u38 0

Op de Gossensvest in Tienen stelde de dochter des huizes vrijdag iets na middernacht bij haar thuiskomst vast dat dieven ingebroken hadden. De daders gooiden een kelderraam aan de achterzijde van de woning stuk om binnen te dringen. Wat er precies gestolen is uit de woning is nog niet geweten.