Dieven breken parkeerautomaten open Kristien Bollen

13 juni 2019

Aan de Alexianenweg in Tienen stelde men woensdagvoormiddag rond 9.30 uur vast dat dieven een parkeerautomaat opengebroken hadden. Even later, rond 10.20 uur, stelde men vast dat een tweede automaat aan het Kapucijnenplein eveneens opengebroken was. De dieven gingen aan de haal met de geldlades. De politie opende een onderzoek naar de daders.