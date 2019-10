Dierenwelzijn laat uilen van ‘uilenman’ Eric Pardon in beslag nemen: “Ik ben mijn kindjes kwijt” Vanessa Dekeyzer

03 oktober 2019

13u05 136 Tienen ‘Uilenman’ Eric Pardon heeft donderdagochtend afstand moeten doen van zijn tien uilen. “Plots stond iemand van Dierenwelzijn aan mijn deur, samen met een politieagent en een dierenarts. Blijkbaar zijn de volières volgens de nieuwe wetgeving niet meer groot genoeg. Daardoor heb ik na veertien jaar met veel pijn in het hart mijn kindjes moeten afgeven.”

Wie Eric in Tienen zag rond wandelen, zag meteen ook zijn uilen. Dagelijks deed hij afwisselend met een van zijn tien uilen een tochtje door de stad, tot groot plezier van heel wat kinderen en volwassenen. Eric deed met zijn vogels ook heel wat demonstraties. Vorig jaar kwam daar echter een einde aan. De Vlaamse wetgeving verbood Eric nog om met zijn uilen op straat te wandelen. “Dat was absurd, omdat ik nooit iets aan de hand heb gehad op mijn wandelingen. Nooit heeft een van mijn dieren iemand kwaad gedaan. Natuurlijk wanneer je verbiedt dat uilen nog onder de mensen komen, gaan ze ook vervreemden. Dat is toch de omgekeerde wereld?”

Enkele weken geleden ging Eric toch even met een uil wat verpozen in het stadspark op een boogscheut van zijn woning. “Blijkbaar heeft er toen iemand een foto van mij genomen zonder dat ik het wist. Enkele dagen later kreeg ik een proces verbaal in de brievenbus. Ik moest een boete van maar liefst 413 euro betalen. Ik ben met pensioen en heb het niet al te breed, dus betaal ik de boete nu in stukjes af.”

Maar voor Eric moest het ergste nog komen. “Bij controle in maart en mei was men vanuit Dierenwelzijn al eens komen kijken naar hoe de uilen hier thuis zitten. Blijkbaar waren de volières niet langer groot genoeg. Maar ik woon in het midden van de stad. Ik heb geen ruimte om de koten te vergroten. Vanochtend is men dan opnieuw komen kijken of ik de nodige ingrepen had gedaan, wat dus niet het geval was. Aan het einde van de controle wilde ik de mensen buiten laten en plots stond de mensen van het Opvangcentrum van Opglabbeek al klaar om mijn uilen mee te nemen.”

Voor Eric was het afscheid hartverscheurend. “Dit waren mijn kinderen. Ze waren amper veertien dagen oud toen ik ze in huis nam. Elke dag zorgde ik met veel liefde voor hen. Ze kwamen niets tekort. Volgens de bevoegde diensten mag ik er wel enkele terugeisen als ik de volières vergroot, maar wie neem je dan terug en wie niet? En wat gaat er nog volgen? Nog meer proces verbalen? Ik moet van mijn hart een steen maken en mijn uilen definitief vaarwel zeggen.”

Het huis voelt nu heel leeg aan voor Eric. “Ik heb geen verbod op het houden van huisdieren, dus misschien ga ik kleine papegaaien kopen. De koten staan hier nu toch. Dan kan ik maar beter weer wat leven in huis halen. Ik wil nog graag iedereen bedanken voor de talloze steunbetuigingen. Die houden me recht.”