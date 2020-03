Dierenasiel Tienen ondertekent open brief aan minister Weyts. “Het is niet meer duidelijk wat nog toegelaten is en wat niet” Vanessa Dekeyzer

20 maart 2020

Een open brief werd zopas naar het kabinet van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en de dienst Dierenwelzijn gemaild. Deze werd ondertekend door 26 asielen, waaronder ook het Tiense dierenasiel.

“Het is niet meer dan logisch dat de afgelopen weken alle focus op de zorgsector, scholen en economie lag. Daarom dat asielen zichzelf bepaalde regels en maatregelen hebben opgelegd om mee te werken aan ‘social distancing’. Dat heeft er echter toe geleid dat er geen duidelijke meer is in wat nu effectief toegelaten is en wat niet. Het wordt tijd dat men ook een licht schijnt op dierenwelzijn en zij die zich hiervoor blijven inzetten. Iedereen doet keihard zijn best maar we missen in onze specifieke sector feedback van hogerop om allen dezelfde regels toe te passen wat betreft bezoek, adopties, dierenartsbezoeken en sterilisatieprojecten.”

De asielen die katten opvangen, staan bovendien aan de start staan van een jaarlijkse harde periode: het kittenseizoen. “Ook daarvoor zitten mensen nu met de handen in het haar. Hoe gaan we nu opvang regelen, middelen voorzien, vangacties opzetten?”, aldus Sébastien Tonneux van het Tiense dierenasiel.

“Dat brengt ons bij het tweede luik van de brief: middelen”, gaat Sébastien verder. “Onze sector krijgt al jaren beperkte financiële steun vanuit de overheid. We blijven dan ook overleven dankzij gemeentelijke contracten en vooral steun van de gewone burger. Het lijkt ons niet logisch dat we opnieuw bij die mensen moeten aankloppen om het hoofd boven water te houden. Bij de meeste asielen zijn adopties stilgevallen en geplande acties werden afgelast. Met andere woorden: er zijn geen inkomsten. Maar facturen blijven binnenkomen en dieren hebben hun verzorging de klok rond nodig. We hopen dat de diensten en mensen verantwoordelijk voor onze sector ons in deze tijden niet vergeten. Het feit dat we net beschikken over een eigen dienst én minister op Vlaams niveau zou moeten zorgen voor een duidelijke lijn en steun. Hopelijk krijgen we spoedig feedback.”