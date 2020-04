Dierenasiel Tienen maakt zich zorgen over tijdelijk stopgezet sterilisatieproject in Hoegaarden Vanessa Dekeyzer

22 april 2020

16u29 6 Tienen Dierenasiel Tienen gaat het sterilisatieproject voor de zwerfkatten in Hoegaarden samen met de vrijwilligers van dit project verder zetten. “De gemeente heeft dit stopgezet naar aanleiding van de coronacrisis, maar dat is echt niet nodig volgens alle bevoegde instanties”, zegt Sébastien Tonneux van het asiel.

In het Dierenasiel Tienen is men druk bezig met het sterilisatieproject voor de zwerfkatten van de stad Tienen. “Ook in de andere twee gemeenten waar we werkzaam zijn, bestaan er dergelijke projecten. Boutersem doet dit via hun technische dienst en Hoegaarden doet het met eigen vrijwilligers via de gemeente”, zegt Sébastien Tonneux. “Helaas moeten we vaststellen dat het gemeentebestuur van Hoegaarden geen werk wil maken van sterilisaties en castraties in deze cruciale periode.”

Bij de start van de crisis en de opgelegde maatregelen viel het verzorgen en steriliseren van zwerfdieren dan ook niet onder ‘legitieme verplaatsingen’. “Het heeft inderdaad even geduurd vooraleer de overheid en de dienst Dierenwelzijn duidelijk hebben gemaakt wat nu wel en wat niet kon. We hebben dan ook meteen om duidelijke richtlijnen gevraagd. Daarop liet de minister weten dat het werk van asielen en sterilisatieprojecten kunnen blijven doorgaan mits aandacht voor social distancing. Intussen heeft ook elke instantie met kennis van zaken zwart op wit laten weten dat sterilisaties ook nu van groot belang zijn. Jammer genoeg is dit voor Hoegaarden allemaal niet voldoende en krijgen hun vrijwilligers geen toelating om verder te gaan met het project”, aldus Sébastien.

Gigantische impact

Die vrijwilligers klopten daarom bij het asiel in Tienen aan. “Zij staan klaar om actie te ondernemen en laten ons weten dat er meldingen zijn binnengekomen waar werk van moet worden gemaakt”, vertelt Sébastien. “Ook dierenartsen hebben hun steun aan het project betuigd. Social distancing en aandacht voor de maatregelen zijn perfect haalbaar voor iedereen die deel uitmaakt van dergelijk project. Dat bewijzen we in Tienen momenteel dagelijks. We hopen dat het gemeentebestuur van Hoegaarden dit wil herbekijken en daarbij denkt aan de gigantische impact die het uitstellen van de sterilisaties met zich meebrengt. Op korte termijn mogen we een exponentieel aantal kittens uit de regio Hoegaarden verwachten. Maar uiteraard overleeft niet elk diertje uit een nest het. Zwerfdieren zomaar laten verder kweken zorgt voor zieke kleintjes, katjes die op straat geraken, of nog erger, mensen die hen als overlast ervaren en zelf drastische maatregelen nemen. Dat is allemaal te vermijden door tijdig te steriliseren en castreren.”