Dierenasiel Tienen luidt alarmbel: “Alstublieft, maak werk van sterilisatie van katten!” Vanessa Dekeyzer

29 augustus 2019

14u27 6 Tienen Het Dierenasiel Tienen heeft er weer een bijzonder drukke zomer op zitten. Vooral wat betreft de katten blijft het deze periode hectisch druk. “We blijven aan de lopende band meldingen van kittens binnenkrijgen”, zegt Sébastien Tonneus van het Dierenasiel Tienen.

“Het gaat dan vaak om kleintjes van zwerfkatten en af en toe eens een ‘oeps’nestje”, gaat Sébastien verder. “Daarnaast zijn er meer controles door de politie en de dienst Dierenwelzijn wat betreft het correct en wettelijk houden van dieren. Daaruit vloeien meer inbeslagnames voort of beseffen mensen sneller dat ze fout bezig zijn. Op die manier vinden ook heel wat dieren hun weg naar onze organisatie. Het is duidelijk dat men over het algemeen gevoeliger is voor dierenwelzijn en ons dus ook sneller contacteert. Dieren die een paar jaar geleden misschien aan hun lot zouden worden overgelaten, worden nu bij ons aangemeld. Dat is uiteraard positief, maar het spreekt voor zich dat iedereen vervolgens werk moet maken van sterilisaties.”

Enkel kittens weghalen en een thuis bezorgen is niet voldoende, meent Sébastien. “We kunnen het niet genoeg herhalen dat steriliseren een noodzaak is. Mensen moeten hun verantwoordelijk opnemen voor de dieren die ze zelf in huis hebben of een asiel of gemeente contacteren als het om zwerfkatten gaat. En neen, sterilisaties gaan er niet voor zorgen dat katten gaan uitsterven. Als je weet dat bijna elk asiel of opvang momenteel verdrinkt in de kittens en katten zijn dergelijke uitspraken volledig van de pot gerukt. Sensibiliseren en steriliseren is de boodschap.”