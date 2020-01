Diepvriezer vat vuur Kristien Bollen

10 januari 2020

In de Tassinstraat in Kumtich bij Tienen brak donderdagochtend rond 8.20 uur brandje uit in een woning. De bewoner, een 73-jarige man, merkte het vuur zelf op. Dat bevond zich in de werkplaats aan de woning en ontstond mogelijk door een kortsluiting van de diepvriezer. De bewoner verwittigde de hulpdiensten en bluste intussen zelf met enkele emmers water het vuur. Hierbij werd hij wat bevangen door de rook. De werkplaats liep wat rook- en waterschade op, het woongedeelte bleef gevrijwaard.