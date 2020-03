Dienst materniteit in de bres voor de vzw Berrefonds Vanessa Dekeyzer

09 maart 2020

18u44 3 Tienen Een kindje verliezen tijdens de zwangerschap of na de geboorte, het is een heel ingrijpend iets. Dat moet het personeel van de dienst materniteit van het Regionaal Ziekenhuis H.Hart helaas regelmatig vaststellen. Om de pijn wat te verzachten en een blijvende herinnering aan te reiken, werkt de afdeling sinds eind vorig jaar samen met vzw Berrefonds die koesterkoffertjes aanlevert. “Als dank voor die koffertjes hebben we maar liefst 1.230 ingezameld met onze Music For Life-actie”, zegt hoofdvroedvrouw Aurélie Moureau.

Een delegatie van de vzw Berrefonds, die al elf jaar en in 80 procent van de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen actief is, mocht de cheque in ontvangst nemen. “Dankzij deze geldelijke steunen slagen wij er al zoveel jaar in om samen met onze 400-tal vrijwilligers koesterkoffertjes aan te bieden”, klinkt het. “Wat zit er in zo’n koffertje? Bijvoorbeeld het nodige om een handafdrukje te maken, een buisje om een plukje haar in te bewaren en koesterbandjes. Vorig jaar hebben we zo’n 1.250 koffertjes mogen verdelen.”

Fotoshoot

Op de afdeling materniteit van RZ Tienen werkten ze al met verschillende aparte organisaties om iets troostend te geven aan de ouders die hun kind verloren waren. “Nu hebben we dat allemaal mooi verpakt in één koffer. Sinds onze samenwerking hebben we er eigenlijk al heel wat moeten uitdelen. We merkten echt wel dat dit gebaar geapprecieerd werd. Vandaar dat we besloten om in het kader van Music For Life een actie op poten te zetten voor de vzw Berrefonds”, zegt Sarah Vanhoegaerden van materniteit. “Via Facebook deden we een oproep voor centjes. Per 5 euro, die gestort werd, belandde de naam van de gever in een potje. En uit die pot werd dan de winnaar gekozen, die een fotoshoot kreeg ofwel van de zwangerschap, ofwel van de pasgeborene ofwel een cakesmash, waarbij baby’s alles mogen doen met hun verjaardagstaart. Het was een van de gynaecologen van het ziekenhuis, dokter Riphagen, die uiteindelijk met de prijs naar huis mocht.”

Wie meer wil weten over het Berrefonds kan terecht www.berrefonds.be.