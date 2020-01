Dief tracht winkelmand vol pistachenoten te stelen Kristien Bollen

23 januari 2020

18u38

In een winkel aan de Moespikvest in Tienen probeerde een winkeldief woensdagavond rond 18.20 uur wel op een originele manier zijn slag te slaan. De man vulde zijn winkelmandje vol met pistachenoten. Deze gevulde mand plaatste hij in de doorgang van de kassa het dichtst bij de uitgang die op dat ogenblik niet in gebruik was. Via een andere kassa verliet hij de zaak en net voor het buitengaan wilde hij de bewuste winkelmand mee graaien. Helaas trad het alarm van het poortje aan de kassa in werking waarop de dief zonder buit de vlucht nam.