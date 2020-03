Dertiger die verlichtingspaal nodig heeft om overeind te blijven mag nachtje ontnuchteren in de cel Kristien Bollen

09 maart 2020

17u49 0

Op de Hennemarkt in Tienen trof politie zondag rond 23.30 uur een man aan die duidelijk een glaasje teveel op had. De dertiger uit Tienen had een verlichtingspaal nodig om kunnen overeind te blijven. De agenten namen de man mee naar het bureau waar hij ter ontnuchtering de nacht in een cel mocht doorbrengen.