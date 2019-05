Derde verjaardag voor Tiense Strijkers Christian Hennuy

28 mei 2019

13u00 1

Op zaterdag 1 juni om 20 uur brengt Tiense Strijkers een bruisend derde concert ‘Sparkling Strings’ in de feestzaal van het Koninklijk Atheneum, aan de Gilainstraat 70 in Tienen. Tiense Strijkers bestaat in juni 2019 exact 3 jaar en wil samen met de toehoorders deze verjaardag vieren. Onder de leiding van dirigent Jean-Jacques Machiels wordt dit weer een schitterende muzikale avond, afgesloten met een glaasje bubbels. Het wordt een muzikale mix: van klassiek tot musical, van rocken met Elvis en The Beatles tot wereldmuziek met oa. Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse sounds. Ere-stadsdichter Gui Nijs staat in voor de presentatie. Info tickets: 10 euro kassa, 8 euro in voorverkoop, www.tiensestrijkers.be, info@tiensestrijkes.be of 0495/27.60.93