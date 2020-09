Dennis Van Vaerenbergh (22) nieuwe goalgetter KVK Tienen: “Blijf dromen van profcarrière” Stijn Deleus

16 september 2020

21u53 0 Tienen Dennis Van Vaerenbergh lukte in de eerste match met inzet bij zijn nieuwe club KVK Tienen meteen een doelpunt vanop de penaltystip. Maar daar zal hij achteraf bitter weinig plezier aan beleefd hebben, want zijn ploeg werd onverwacht uit de beker geknikkerd door derdenationaler Tertre Hautrage.

“Of de uitschakeling al verteerd is? Het zindert toch nog een beetje na”, moet hij toegeven. “Vooral het besef dat we een unieke kans gemist hebben om ver te geraken en een eersteklasser te treffer, doet pijn. We wisten wel perfect waar we ons aan konden verwachten, maar uiteindelijk moet je wel concluderen dat we ons mispakt hebben aan die Waalse ploeg. Het was gewoon te weinig, als je je kansen niet afwerkt en als ploeg onder je normale niveau blijft.”

Wedstrijdritme nodig

Van Vaerenbergh milderde wel nog tot 2-1, maar die treffer is er dus eentje voor de statistieken. “Inderdaad, die grote voldoening was er nu natuurlijk niet”, trapt hij een open deur in. “Voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit wie er juist tot scoren komt, al stond ik bij afwezigheid van Meeus dan als eerste op het blad om een penalty te trappen. Daar spreekt sowieso vertrouwen uit en daarvoor ben ik ook naar Tienen gekomen. Ik wil hier in de eerste plaats veel wedstrijdminuten maken en gewoon een deftig seizoen afwerken. Op dit moment ben ik nog niet op m’n top, dus ik kan die oefenmatchen zoals dit weekend tegen Winkel Sport zeker gebruiken om verder ritme op te doen en naar m’n beste vorm toe te groeien.”

Focus op Tienen

Bij de Suikerclub wordt sowieso het één en ander van Van Vaerenbergh verwacht. Sportief manager Bart Vanhoudt noemt hem niet zomaar één van de beste Belgische aanvallers toen hij in de jeugdreeksen actief was. “Mijn jeugdjaren bij Club Brugge deden in ieder geval het beste verhopen”, pikt de targetspits in. “Als je zoals ik de titel pakt met de beloften en scoort in de Youth League, dan wordt een doorbraak en die profcarrière ineens wel heel concreet. Ik mocht indertijd ook de voorbereiding meedoen met de A-kern, maar werd alsnog uitgeleend aan FC Eindhoven. Daar moest ik het afleggen tegen topschutter Lieder, om dan bij Dender opnieuw boven water te komen. Vorig seizoen stond ik vast in de ploeg, tot ik in februari geblesseerd uitviel. Vandaar dus mijn gebrek aan wedstrijdritme na die lange break, maar dat komt wel goed. Ik focus me nu volop op Tienen, al heb ik de hoop om het te maken in het voetbalwereldje nog niet opgegeven.”