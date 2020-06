De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met stadsgids Gilbert Declercq: “Het ‘schipperskwartier’ was het begin van rijkdom voor Tienen, maar ook de ondergang”

Tienen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag brengt stadsgids Gilbert Declercq ons naar het ‘schipperskwartier’ in Tienen. “De Grote Gete werd ruim zestig jaar bevaren en bracht rijkdom, maar dat was ook het een begin van vele vetes”, zegt Gilbert.