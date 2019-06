De uilen doen het dit jaar uitzonderlijk goed (en dat zullen de muizen geweten hebben) Vanessa Dekeyzer

11 juni 2019

12u43 4 Tienen De uilen hebben een goed legjaar achter de rug. De legsels waren dit jaar niet alleen vroeger maar ook groter dan normaal. Dat heeft vooral te maken met de grote hoeveelheid aan muizen.

Dankzij de droge zomer vorig jaar en gezien het een zachte winter en lente was met weinig neerslag, zijn er enorm veel veldmuizen. “Door die uitzonderlijke voedselsituatie kunnen de uilen een extra risico nemen en leggen ze een eitje meer”, legt Philippe Smets, gewestelijk coördinator steenuilenwerkgroep en provinciaal coördinator van de kerkuilenwerkgroep.

“Jongen van de bosuil vlogen eind april al uit”, stelde Philippe vast. “De jongen van de steen- en de kerkuil verlaten rond dit ogenblik het nest. Dat is minstens een maand vroeger dan in een ‘normaal’ jaar.”

Legsels van 6 eieren

De legsels van de bosuilen waren niet meteen uitzonderlijk beter dan vorig jaar, omdat deze dieren al vroeg in het jaar, nog voor de lente, overgaan tot het leggen van eieren. “Steenuilen leggen in een doorsnee jaar maximaal vijf eieren. Dit jaar werden al verschillende legsels van zes eieren aangetroffen”, aldus Philippe. “De jongen groeien goed en op veel plaatsen vliegen nu al kroosten van vier, vijf of zelfs zes jongen uit.”

Kerkuilen leggen meestal vijf eieren, soms zes, maar dit jaar werden al legsels gevonden van zeven eieren. “Zo’n jonge kerkuil eet vijf muizen per nacht. Met zeven jongen wil dit zeggen dat de oudervogels, die pas beginnen jagen rond 23 uur, wanneer het pikdonker is, 35 muizen moeten vangen. Rond 5 uur ’s morgens, wanneer het licht wordt, stopt de jacht en moet de teller, met de oudervogels meegerekend, bijgevolg op 45 muizen staan. Als het muizenaanbod zo goed blijft als het nu is, wordt in juli mogelijk een tweede reeks eieren gelegd.”

Bedelroep

“Voor de ransuil loopt het gevoelig vlotter dit jaar. Vanaf valavond wordt op heel wat plaatsen de klagende bedelroep van de jongen gehoord. Om ons een idee te geven wat de dichtheid en de spreiding betreft, zijn die waarnemingen welkom op www.waarnemingen.be”, besluit Philippe Smets.