De Toverwijzer verzamelde al ruim 2000 handtekeningen tegen “noodgedwongen vertrek” van school Kristien Bollen

02 oktober 2019

18u20 0 Tienen De methodeschool De Toverwijzer in Grimde kreeg eerder dit jaar te horen dat ze volgend schooljaar geen verlenging van het huurcontract krijgen en dus uit de gebouwen moeten... en de leerlingen op straat dreigen komen te staan. De school gaat tegen de beslissing in beroep en begon een petitie. Op een week tijd ondertekenden tweeduizend mensen deze petitie. De stad is het intussen beu dat de school hen wil afschilderen als “boeman”.

“In 2017 ‘kregen’ we dit gebouw. Helaas was het helemaal niet in orde en brandveilig. Met eigen middelen, 50.000 euro die we via sponsoring en activiteiten konden ophalen, brachten we het gebouw in orde : nieuw sanitair, verwarming, elektriciteit, enz. Nu, drie jaar later, zouden we hier plots uit moeten. Wel een erg dure huur uiteindelijk. Iedere maand 500 euro aan de stad, doe daar de 50.000 euro verbouwing bij en na drie jaar kom je op een huur van 3.000 euro per maand”, zuchten directeur An Soontjens en Sofie De Bruyne wiens kinderen er school lopen.

Boeman

“Wij worden weggezet als ‘boeman’, terwijl men vanaf het begin wist dat dit maar voor een jaar was”, reageert schepen Ine Tombeur, schepen van onderwijs in de vorige legislatuur. “Men wilde dat jaar kost wat kost van start gaan maar men had geen locatie. De stad had op dat ogenblik niet meteen een bestemming voor het gebouw en we wilden het hen verhuren voor maximum één jaar. In het huurcontract staat duidelijk dat dit niet stilzwijgend verlengd kan worden. Het jaar nadien had men nog geen locatie en opnieuw kwam men bij ons aankloppen en we gaven hen opnieuw een huurcontract voor één jaar, enz. Nu is er plots zoveel commotie rond, terwijl men heel goed wist dat het eigenlijk maar voor één jaar zou zijn...”

Nu zondag organiseert de school een opendeur van 16 tot 18 uur, om de mensen te laten kennis maken met de werking van de school en het methodeonderwijs.