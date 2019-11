De Toermalijn neemt tweede vestiging in gebruikt aan de Potstraat Oude gemeenteschool krijgt opnieuw onderwijsfunctie Vanessa Dekeyzer

04 november 2019

15u23 0 Tienen De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van VIADe Toermalijn in Bost namen hun intrek in de tweede vestiging, de oude gemeenteschool in de Potstraat. Zo hebben de 136 leerlingen weer wat meer ruimte. De school blijft jaar na jaar verder groeien, terwijl die twaalf jaar geleden nog met uitsterven bedreigd was.

Toen de stad bekendmaakte dat de oude gemeenteschool te koop stond, twijfelde men bij het schoolbestuur geen moment om zich als koper aan te dienen. “Dat gebeurde in het kader van het capaciteitsdossier dat enkele jaren geleden binnen de stad Tienen goedgekeurd werd”, zegt directeur Marie Jamart. “De aankoop werd gefinancierd met capaciteitsmiddelen en met eigen middelen werden de lokalen opgeknapt.”

De verhuis van de leerlingen was eigenlijk al gepland voor september, maar de opknapwerken geraakten niet tijdig klaar. “Dankzij de inzet van juffen Sara en Sara en de klusjesmannen konden we nu, na de herfstvakantie, de nieuwe klasjes dan toch officieel inhuldigen”, aldus Marie. “We moeten wel nog de speelplaats wat verfraaien. Er komen onder meer gezellige picknicktafels.”

De leerlingen gingen vol nieuwsgierigheid hun nieuwe lokalen ontdekken, samen met hun ouders, een koffiekoekje en kinderchampagne.“Het ziet er super gezellig uit”, klonk het unaniem. Een spannend moment volgde wat later toen de leerlingen hun plaats mochten kiezen in hun nieuwe klas. “Het voelde vandaag precies aan als een tweede 1-septemberdag”, zegt directeur Marie lachend.

Er is nog meer uitbreiding op komst, namelijk in de vestiging op de Waaiberg. “Momenteel wordt er daar druk verbouwd”, zegt directeur Marie. “Binnenkort verhuizen de kleuters naar hun nieuwe lokalen. Oude lokalen die buiten gebruik werden gesteld, alsook de keuken zijn helemaal klaar gemaakt om na de kerstvakantie opnieuw in gebruik genomen te worden. Op deze manier komt er weer extra plaats vrij voor het secundair onderwijs van de VIA-groep. Zij kampen op hun beurt met capaciteitsproblemen.”