De Tienenaren mogen allemaal één dag burgemeester zijn. Vanessa Dekeyzer

20 juni 2019

15u42 0 Tienen De komende week worden 15.200 brieeven verstuurd naar de inwoners van Tienen. Daarin nodigt het stadsbestuur de Tienenaars uit om deel te nemen aan een burgerbevraging. De resultaten zullen dienen voor de opmaak van het beleidsplan 2020-2025. “Dit is een unieke kans voor onze inwoners om hun zeg te doen”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

In 2016 lanceerde de stad het participatietraject van ‘De Tien’ dat resulteerde in tien werkpunten voor Tienen. Net over die werkpunten zal de bevraging, die logischerwijze de naam ‘Tien voor Tienen’ meekrijgt, gaan. Het bureau Profacts moet alles in goede banen leiden.

“Tijdens een eerste fase zullen 15.200 inwoners een brief toegestuurd krijgen waarin ze uitgenodigd worden om een online vragenlijst in te vullen. Deze burgers worden ad random uit het bevolkingsregister geselecteerd”, zegt burgemeester Partyka. “Via de vragenlijst kunnen ze aangeven welke prioriteiten het stadsbestuur de komende zes jaar moet leggen in haar beleid. Wie de vragenlijst liever schriftelijk wil invullen, krijgt hiertoe de kans. Tijdens de tweede helft van juli worden er twee herinneringszendingen voorzien. De stad hoopt zo tot een voldoende groot aantal respondenten te komen.”

Dit is een unieke kans voor onze inwoners om mee het beleid van morgen te bepalen.” Katrien Partyka

Met de 15.200 brieven zouden alle Tiense huishoudens bereikt moeten worden. “Het studiebureau verwacht dat er tien procent feedback zal komen, maar wij hopen uiteraard op meer, want dit is echt een unieke kans om het toekomstig beleid van de stad mee te bepalen. Zo vragen we bijvoorbeeld wat er beter kan op vlak van (verkeers)veiligheid. Zijn bijkomende camera’s nodig? Zegt de Tienenaar duidelijk nee, dan hoeven we hier ook niet in te investeren. Is er meer groen nodig? Hoe kan je ervoor zorgen dat elke Tienenaar telt? Het zijn allemaal belangrijke vragen, zeker die ene, waarbij de Tienenaar mag laten weten wat hij of zij zou doen, mocht je één dag burgemeester van Tienen zijn. Ik ben alvast heel benieuwd naar de antwoorden.”

De resultaten van deze burgerbevraging worden eind augustus besproken met de gemeenteraadsleden. Begin september wordt er vervolgens een burger- en expertenpanel opgericht. “Tijdens een dagsessie gaan zij verder aan de slag met de resultaten van de burgerbevraging en de rondetafel”, zegt Karel Bloos, diensthoofd strategisch beleid en projecten.

“Het is alvast de bedoeling om tegen half september een eindrapport ter beschikking te hebben”, vult Katrien Partyka aan. “Deze strikte timing is nodig om de bevindingen tijdig mee op te kunnen nemen in het meerjarenplan en de hieraan gekoppelde budgetten.”