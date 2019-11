De Ridders van Brunengeruz trekken carnavalsseizoen op gang Kristien Bollen

12 november 2019

De Ridders van Brunengeruz hebben het carnavalsseizoen ingezet met de proclamatie. Na 50 jaar in de vereniging en 15 jaar als voorzitter zet Agnès Uyttebroeck een stapje opzij. “Dit hoofdstuk in mijn leven eindigt, nu maar uiteraard zal ik de Ridders van Brunengeruz zeker nog blijven helpen en steunen. Mijn taken worden vanaf nu overgenomen door niemand minder dan Marcelle Saen met samenwerking van de Raad van Elf”.

Tijdens de proclamatie kregen Marcelle Saen en Nancy Pirard ere-metaal wegens 22 jaar lid van de vereniging. Het Jeugd Prinsenpaar Yassine en Nora Goyens kregen een vermelding wegens 11 jaar lid in de vereniging. Guy Timmermans werd als ere-Brunengeruzer aangesteld.

Op zaterdag 7 december zal de nieuwe prinsaanstelling plaatsvinden. Op zaterdag 22 februari is het zover en zal om 11.11 uur de machtsoverdracht van de stad door de burgemeester aan de prins van Tienen plaatsvinden. Die dag trekt vanaf 14.11 uur de carnavalsstoet door de straten van het centrum.