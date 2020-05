De mondmasker-actie van kledingzaak De Gouden Schaar is al afgelopen Vanessa Dekeyzer

01 mei 2020

14u41 0 Tienen Afgelopen week lanceerde mannenmode De Gouden Schaar een bijzondere actie: “wij maken van een oud hemd, binnengebracht door onze klanten, drie mondmaskers, tegen de prijs van 10 euro, die de klanten terugkrijgen in een cadeaubon van 10 euro voor een nieuw hemd”. De actie, die vandaag startte, kende na twee uur al meteen een einde.

“We hadden de grens op 100 hemden gezet en die grens was dus in twee uur tijd bereikt, terwijl we oorspronkelijk drie dagen hadden voorzien voor deze actie”, zeggen zaakvoerders Bart en Ann. “We waren eigenlijk volledig overdonderd door het gigantisch succes.”

Om 9.30 uur stonden de eerste klanten al klaar met hun hemd. “Daarna was het een onophoudelijk komen en gaan van klanten”, aldus Bart. “Op bepaalde ogenblikken stond er buiten echt een rij mensen te wachten, netjes op afstand van elkaar.”

De klanten reageerden allemaal erg positief. “Het deed deugd om zoveel tevreden klanten te zien en onze klanten terug te zien na zo’n lange periode”, zegt Ann. “Hoog tijd dus dat we op 11 mei weer de deuren openen. We willen nog sorry zeggen aan de laatkomers. We werken aan een oplossing met onze leveranciers, zodat we vanaf de heropening van onze winkel stoffen mondmaskers te koop kunnen aanbieden.”