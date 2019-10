De leerlingen (en de burgemeester) leefden zich uit op het optreden van de Ketnetband Vanessa Dekeyzer

10 oktober 2019

18u25 3 Tienen De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van alle scholen van Tienen en Hoegaarden mochten donderdag naar een spetterend optreden van de Ketnetband op ’t Schip. Dat was de beloning voor het behalen van de gouden medaille bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Alle 16 basisscholen uit Tienen en Hoegaarden namen vorig schooljaar deel aan de praktijkgerichte leerlijn van de VSV. Deze bepaalt wat kinderen in welk leerjaar moeten kennen, maar vooral ook kunnen op het gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag en de dode hoek.

Elk VSV-initiatief waaraan de school deelneemt, levert een punt op. Scholen die minstens drie punten halen, krijgen een bronzen medaille. Vanaf zes punten hebben ze recht op een zilveren medaille, en negen punten of meer levert een gouden medaille op. Voor de VSV is het een unieke gebeurtenis dat alle scholen uit een stad of gemeente dit samen hebben kunnen waarmaken.

De stad beloonde de kleutertjes en de leerlingen tot en met het vierde leerjaar deze week al met een bezoek van Zeppe & Zikki. Voor de grotere kinderen volgde donderdag een optreden van de Ketnetband. En ze kregen de zon er gratis en voor niets bij.